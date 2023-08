Najgorszy błąd z arbuzem. Polacy się zajadają i niszczą zdrowie

Jak przygotować lemoniadę arbuzową?

Alkohol i arbuz to nie najlepsze i przede wszystkim, niezdrowe połączenie. Zamiast tego można przygotować orzeźwiającą lemoniadę arbuzową. Jak to zrobić? Wytnij miąższ z arbuza i pozbądź się z niego pestek. Pokrój go na niewielkie cząstki i wrzuć do wysokiej miski. Następnie, zalej go litrem wody i dodaj świeżej mięty — im będzie jej więcej, tym świeższa będzie lemoniada. Na końcu zblenduj całość, przelej do dzbanka i dodaj dużo lodu. Arbuzowa lemoniada doskonale gasi pragnienie, a do tego jest naturalnie słodka.