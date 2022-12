Najgorszy pomysł na prezent. Kończy się ogromnym cierpieniem

Niestety nie umiemy tej skali określić, ponieważ część osób nie przyznaje się, że przywożone do nas zwierzęta to niechciane prezenty. Trafia do nas pies, o którym osoby przywożące go mówią, że to znajda, a my doskonale wiemy, że to jest próba pozbycia się niechcianego prezentu. Co roku po świętach i po sylwestrze do naszego schroniska trafia co najmniej kilkanaście psów i kilkanaście kotów. A mówimy przecież o jednym schronisku i o jednym okresie w roku.