Te rasy psów uznawane są w Polsce za agresywne. Lista wzbudza kontrowersje

Do tego, aby mieć w domu pupila z listy ras uznawanych za agresywne, potrzebne są specjalne pozwolenia - ich brak skutkuje grzywną lub aresztem. Okazuje się jednak, że załatwienie sobie potrzebnych dokumentów wcale nie jest takie trudne - wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, wypełnić formularz i dołączyć dowód na dokonanie opłaty skarbowej. Nie jest to jednak jedyny problem. Nieczęsto bowiem zdarza się decyzja odmowna, co oznacza, że potencjalne niebezpieczne zwierzęta mogą dostać się w niepowołane ręce. Co więcej, bardzo rzadko jest później sprawdzane, czy czworonóg jest prowadzony we właściwy sposób.