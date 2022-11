Wypatrzył psa przy torach. Niezwykłe, co stało się później

- Dzień dobry przyjacielu - przywitał się kierowca. Następnie starał się podejść do zwierzaka i zachęcić go do wejścia do samochodu. - Może stary rocznik, ale ciepło jest w środku. Jedzenie też się jakieś znajdzie - zachęcał. Szczęśliwie okazało się, że piesek zaufał i pozwolił się mężczyźnie wziąć na ręce. Kolejne ujęcia na nagraniu pokazują już wesoło merdającego psa w samochodzie. Jak wynika z filmu – kierowca zawiózł psa do weterynarza i będzie szukał jego właściciela.