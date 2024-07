Lepiej jej nie pij. Najgorsza kawa ze wszystkich

Pewien dość popularny produkt, dostępny niemal w każdym sklepie, może wyjątkowo źle na nas wpływać. W ich składzie bowiem królują substancje, które przyczyniają się do problemów ze zdrowiem. Jakiego w takim razie rodzaju kawy należy unikać?

Zdecydowanie odradzane jest spożywanie kaw typu "3 w 1" , które bez problemu znajdziemy praktycznie w każdym sklepie. Tego rodzaju saszetki zawierają proszek z mlekiem, cukrem i kawą. W praktyce powinniśmy dokładnie przeczytać skład takich wynalazków i dowiedzieć się, co oznaczają jego kolejne pozycje. Niestety nie ma tam nic dobrego.

Najczęściej kawy typu "3 w 1" zawierają bowiem dużo cukru, a także olej palmowy, czyli ten uznawany za najmniej zdrowy wśród olejów dostępnych na rynku. Przypomnijmy, że spożywanie w dużych ilościach kwasów tłuszczowych nasyconych może doprowadzić m.in. do wyższego poziomu cholesterolu, chorób układu naczyniowo-sercowego, a także zwiększać ryzyko otyłości.

W kawie typu "3 w 1" znajdziemy też wyjątkowo mało samej kofeiny, która stanowi zwykle ok. 7-8 proc. składu. Nic więc dziwnego, że po jej wypiciu wcale nie poczujemy przypływu energii. W zasadzie trudno taki produkt nazwać kawą; zdecydowanie bardziej pasuje tu określenie "napój kawowy".

