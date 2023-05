Najgorszy sposób na wieszanie kostki WC. Opłakane skutki

Kostki do WC to popularny środek czyszczący, który zabezpiecza muszlę toaletową przed osadzaniem się na niej kamienia, a do tego dezynfekuje ona powierzchnię i wydziela przyjemny zapach. Mogłoby się wydawać, że kostki do WC nie da się źle założyć. Prawda jest jednak taka, że wielu z nas robi to źle, przez co kostka w ogóle nie działa.