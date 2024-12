Najlepsza jajecznica, jaką możesz zrobić. Francuzi ją uwielbiają

Jajecznica po francusku, mimo że niewiele różni się składnikami od tej tradycyjnej, to jest zupełnie inna. Głównie chodzi tutaj o proces jej przyrządzenia. Prawidłowo wykonana charakteryzuje się kremowym i delikatnym smakiem, który dosłownie rozpływa się w ustach. Zobacz, jak ją zrobić.

Jajecznica po francusku to idealna opcja na śniadanie, która jest alternatywą dla tej klasycznej. Ta dobrze znana nam wersja ma bardziej zbitą konsystencją. Natomiast ta po francusku wyróżnia się niesamowicie miękką, wręcz rozlewającą się strukturą. Choć kuchnia francuska często kojarzy się wymyślnymi i skomplikowanymi daniami, to przygotowanie tego śniadanie wcale takie nie jest.

Cały patent polega na odpowiednim połączeniu jajek z masłem oraz dodanie ich we właściwym czasie. To za tym stoi cały jej smak. Przyrządzenie zajmuje kilka minut, a efekty potrafią zaskoczyć.

Do przygotowania będziemy potrzebować tych samych składników co zawsze. Podstawą są jajka, masło, pieprz i sól.

2. Roztop połowę masła w małej patelni na średnim ogniu. Po tym wlej białka i gotuj je, mieszając do momentu, aż zaczną lekko przywierać do rondla. Wtedy mieszamy je i obskrobujemy brzegi.

3. Teraz dodajemy do tego roztrzepane żółtka i całość mieszamy aż do momentu lekkiego ścięcia jajek.

Nigdy nie dodawaj do jajecznicy. Tak psujesz jej smak

Nigdy nie dodawaj do jajecznicy. Tak psujesz jej smak

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!