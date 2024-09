Oddziel białka od żółtek. Już nigdy nie zrobisz jej inaczej

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, a jak wiadomo, dobrym wyborem na jego rozpoczęcie jest jajecznica, która zapewni nam sytość i siłę na następne godziny. Choć jeszcze kilka lat temu uważano, że jajka nie są zbyt zdrowe ze względu na niekorzystny wpływ na stężenie cholesterolu we krwi, lata badań udowodniły, że nie jest to prawdą. Cechują się za to wysoką zawartością witamin i składników mineralnych.