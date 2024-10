Nigdy nie dodawaj do jajecznicy. Tak psujesz jej smak

Jajecznica to bardzo częsty wybór śniadaniowy, który dostarczy nam z rana potrzebnej porcji białka. Choć wydaje się, że w zasadzie przy tak nieskomplikowanym procesie, przepis jest niepotrzebny, warto mieć z tyłu głowy fakt, że w takim przypadku jeden błąd może sprawić, że zepsujemy smak jajecznicy.

Produktem, który nigdy nie powinien być dodawany do jajecznicy, jest mleko . Choć wzbogaca ono wiele innych potraw, w tym przypadku, zamiast pomóc, zepsuje smak naszego śniadania. Dlaczego?

Mleko nie napowietrzy jajecznicy ani nie sprawi, że danie będzie miało kremową konsystencję. Jedynym skutkiem będzie to, że jajka zaczną się dusić, zamiast smażyć , co może się skończyć tym, że nie będą w niczym przypominać jajecznicy.

Jeżeli pragniemy urozmaicić klasyczną wersję jajecznicy, dodajmy do niej odrobiny masła. Innym, ciekawym dodatkiem, który sprawi, że z potrawy wydobędziemy inny smak, jest curry. Wówczas warto przyrządzić jajecznicę na wcześniej zeszklonej cebuli, a także dodać ulubione warzywa (sprawdzą się pomidorki koktajlowe, papryka, oliwki, świeże liście szpinaku).

