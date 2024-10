Najmodniejszy kolor włosów na jesień. Pokaż zdjęcie swojemu fryzjerowi

Ostatnio Ida Nowakowska-Herndon zaskoczyła fanów fryzjerską metamorfozą. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w zupełnie nowej odsłonie. Ten kolor to hit tej jesieni. Faktycznie zmieniła kolor włosów czy to tylko peruka?

Ida Nowakowska-Herndon to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, której rozpoznawalność przyniósł udział w popularnym tanecznym show "You can dance". Jeszcze większą sympatię zyskała, dołączając do porannego pasma "Pytanie na śniadanie" w roli gospodyni programu.

Na Instagramie obserwuje ją ponad 450 tysięcy użytkowników, którzy chętnie śledzą jej posty. Teraz zaskoczyła fanów, pokazując się w nowej, jesiennej odsłonie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ida Nowakowska-Herndon postawiła na hitowe "cooper hair"

"Copper hair", czyli włosy w kolorze miedzi, to prawdziwy fryzjerski hit. Jesienią na taką stylizację decyduje się wiele kobiet, ponieważ miedziany odcień pięknie komponuje się z kolorystyką rudawo-brązowych liści. Ida Nowakowska postanowiła zaszaleć? A może to tylko peruka? Jedno jest pewne. Wygląda fantastycznie, o czym piszą fani w komentarzach.

Koloryzacja włosów w kolorze rudości to nie tylko sposób na całkowite odświeżenie wyglądu, ale także doskonała okazja do eksperymentowania z modą. Kobiety, które marzą o przejściu totalnej metamorfozy, muszą koniecznie odważyć się na ten kolor. Miedziany odcień jest niezwykle modny o tej porze roku.

Komu pasuje taki odcień?

Miedziany kolor najlepiej pasuje do jasnej karnacji, najlepiej tej z widocznymi piegami. Intensywny kolor na włosach jeszcze bardziej je uwydatni i doda uroku. Ciepłe tonacje rudości będą świetnie współgrały ze skórą o oliwkowym lub złotym odcieniu. Kobiety o zielonych, brązowych lub piwnych oczach mogą być spokojne, bo "cooper hair" doskonale do nich pasuje.

Osoby, które nie lubią rzucać się w oczy, nie powinny robić sobie tej fryzury. Nie ma co ukrywać, że ten odcień przyciąga spojrzenia i wyróżnia się z tłumu. To propozycja dla odważnych kobiet, które lubią być w centrum uwagi.

Panie, które nie lubią przesadnie dbać o włosy i odpowiednio ich pielęgnować, także powinny zrezygnować z "cooper hair". Farbowane, rude kosmyki potrafią wyglądać fantastycznie, ale potrzeba sporo wysiłku, by w domu utrzymywać efekt, jak po wyjściu od fryzjera. Pielęgnacja to klucz do zachowania ich nieskazitelnego wyglądu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!