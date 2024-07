Zmiksuj i zamroź. Przepis Strzelczyka robi furorę

W dzisiejszych czasach zakup dużego opakowania lodów to spory wydatek, bowiem cena za duży pojemnik zaczyna się od 15, a kończy nawet na 50 złotych. Jeśli nie chcesz wydawać tylu pieniędzy, przygotuj je w domu. Nie potrzebujesz do tego żadnych specjalnych sprzętów czy wymyślnych składników.

Lody to deser składający się z mleka bądź śmietanki, jajek i cukru, a także dodatków smakowych w postaci owoców czy przypraw. Śmietankę blenduje się razem z cukrem, jajkami i wybranymi przez siebie dodatkami, a tak przygotowaną masę przelewa się do specjalnej maszyny, która powoli ją schładza. Po jakimś czasie zamienia się w kremowe lody.

Okazuje się, że lody z łatwością można zrobić w domu — i to bez specjalnej maszynki. Tomasz Strzelczyk jest popularnym youtuberem i byłym uczestnikiem "Masterchefa ". Na swoim kanale dzieli się swoimi autorskimi przepisami.

W jednym ze swoich ostatnich filmach pokazał, jak zrobić najlepsze domowe lody. Przepis jest naprawdę bardzo prosty i nie wymaga żadnych umiejętności kulinarnych. Co najlepsze, do przygotowania potrzebujesz tylko kilku składników.

300 ml mleka skondensowanego

pół tabliczki gorzkiej czekolady

1 l kremówki o 36 proc. zawartości tłuszczu

20 ml rumu,

4 batony z nadzieniem adwokatowym,

szczypta soli

Jak zrobić takie lody? Wyciągnij dużą miskę i wlej do niej schłodzoną śmietankę. Ubij ją na sztywno, a następnie dodaj do niej mleko skondensowane, sól, rum oraz posiekaną czekoladę i batony. Całość dokładnie wymieszaj, a tak przygotowaną masę przełóż do dużego opakowania i umieść ją w zamrażalniku. Po kilku godzinach możesz cieszyć się pysznymi, domowymi lodami.