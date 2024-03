Najlepsze memy o wiośnie. Przywitaj ją w dobrym nastroju

Jednym z tradycyjnych obrzędów jest topienie marzanny, która w postaci kukły lub figurki wykonanej z gałęzi i słomy, symbolizuje zimę. W dniu równonocy wiosennej ludzie wyruszają na spacer, niosąc ze sobą marzannę, by następnie wrzucić ją do rzeki lub stawu, co ma przynieść symboliczne zakończenie zimy i przywołanie ciepłych dni.