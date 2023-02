Najlepsze stylizacje gwiazd. Magdalena Boczarska dosłownie rozkwitła

Malarska kreacja Edyty Herbuś

W przypadku Edyty Herbuś i jej stylizacji z planu programu "You Can Dance – Nowa Generacja" na plus zaskakuje krój z jednym odsłoniętym ramieniem oraz ciekawy wzór. Żółta sukienka tancerki wygląda jakby została pomalowana liliową farbą. Herbuś dodała do tego złote, wiszące kolczyki, które miały korespondować ze złotymi sandałkami na platformie.