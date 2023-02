Najlepsze stylizacje tygodnia. Edyta Herbuś przyciągała spojrzenia w krwistej czerwieni

Magdalena Boczarska i dekolt, który zaskoczył

Magdalena Boczarska królowała na premierze kontrowersyjnego filmu "Heaven in Hell", w którym zagrała główną rolę. Aktorka postawiła na prostotę, czyli długą, czarną suknię o przylegającym do ciała fasonie. Nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego, gdyby nie nietypowy dekolt, sięgający jeszcze daleko poniżej linii piersi. Boczarska dobrała do tej kreacji jedynie czarne klapki na niewysokim obcasie oraz delikatną, złotą biżuterię.