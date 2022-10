Najlepsze stylizacje tygodnia. Izabela Janachowska zachwyciła prostotą

Anielska Izabela Janachowska

Spektakularne stylizacje Izabeli Janachowskiej możemy podziwiać co tydzień w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Tym razem prezenterka założyła śnieżnobiałą suknię z lejącego się materiału. Kreacja odznaczała się bardzo cienkimi ramiączkami, tzw. spaghetti straps oraz niedługim trenem. Izabela Janachowska po raz kolejny udowodniła, że prostota zawsze się obroni. Jedynym elementem ozdobnym były wiszące kolczyki.