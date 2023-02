Najlepsze stylizacje tygodnia. Małgorzata Rozenek-Majdan wrzuciła na luz

Rozenek-Majdan zdecydowała się na czekoladowy total look. Widać, że śledzi trendy, gdyż jest to jeden z najmodniejszych kolorów ostatnich miesięcy. Prowadząca "DDTVN" miała na sobie spodnie dresowe, bluzkę do kompletu oraz dwie kurtki – w tym jedną puchówkę. Uwagę zwracały także fikuśne, brązowe bambosze z futerkiem. Ta stylizacja to ciepło i komfort w jednym.