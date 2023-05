Najlepsze stylizacje tygodnia. Natalia Nykiel niczym światowa gwiazda

Cindy Crawford mogłaby tak spacerować po wybrzeżu

Stylizacja Cindy Crawford to kolejna gratka dla fanek klasycznych elementów garderoby i minimalistycznego stylu. W takim stroju można przechodzić wszystkie ciepłe miesiące. Look najbardziej wpisuje się w nadmorski klimat ze względu na marynistyczne połączenie kolorów. Granatowy sweter i białe jeansy to idealny duet. Modelka uzupełniła go brązowymi klapkami, okularami przeciwsłonecznymi i delikatną, złotą biżuterią. Nie spodziewaliśmy się innych wyborów.