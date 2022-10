Najlepsze stylizacje tygodnia. Oliwia Bieniuk wywołała poruszenie

Oliwia Bieniuk oddała hołd mamie

Oliwia Bieniuk była honorowym gościem na premierze filmu "Ania" o Annie Przybylskiej. Na to wyjątkowe wydarzenie ubrała się w czarną, cekinową sukienkę o prostym kroju i głębokim dekolcie w kształcie litery "V", którą zestawiła ze srebrnymi sandałkami. Przed premierą młoda celebrytka udała się także do salonu fryzjerskiego, by sprawić sobie grzywkę. Cała stylizacja do złudzenia przypominała tę, w której Anna Przybylska była widziana publicznie po raz ostatni.