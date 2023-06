Najlepsze stylizacje tygodnia. Reni Jusis pokazała klasę

Choć Reni Jusis lubi ekstrawaganckie stylizacje, to przy okazji wizyty w "Dzień Dobry TVN" postawiła na klasykę. Wokalistka wskoczyła bowiem w granatowy garnitur , na który złożyły się spodnie z prostymi nogawkami oraz oversizowa marynarka. Gwiazda włożyła pod spód biały t-shirt, a look uzupełniła sneakersami w tym samym kolorze. W ten sposób stworzyła perfekcyjny outfit w stylu smart casual lub nowocześniej nazywanym athleisure . Okulary przeciwsłoneczne i złote kolczyki koła były wisienkami na torcie.

Jessica Mercedes pojawiła się na evencie marki L’Oreal Paris w czarnej, satynowej "slip dress" . Model, który wybrała fashionistka, różnił się od innych sukienek w tym stylu tym, że nie posiadał ramiączek. Mercedes zrezygnowała z obcasów na rzecz czarnych balerinek, który niedawno zaliczyły swój wielki powrót do mody . Aby nie było zbyt nudno, influencerka wzięła na ramię tęczową torebkę Chanel z charakterystycznym pikowaniem.

Agnieszka Hyży we fioletowej stylizacji

Paulina Sykut-Jeżyna zadała szyku na Polsat SuperHit Festiwal 2023. Włożyła długą do ziemi, białą suknię, która charakteryzowała się asymetrycznym krojem z jednym rękawem i wycięciem na wysokości talii. Lecz najciekawszym elementem były przyszyte po jednej stronie kreacji różowe kwiatuszki, które tworzyły trójwymiarowy efekt. Takiej sukni jeszcze nie widzieliśmy. Prawdziwa pani wiosna z dużą dozą klasy.

Zestawienie zamyka Anna Skura , która przyszła na event marki dziecięcej w lawendowym secie z prążkowanej dzianiny , który składał się z topu oraz spódnicy midi z rozcięciem. Taki pastelowy komplet nie tylko jest gwarantem wygody, ale i stylowego wyglądu. Influencerka dobrała do tego looku ciekawą torebkę, która wyglądała jakby została zrobiona z fioletowych i zielonych koralików. Złota biżuteria i niewielkie okulary dopełniły całość w bardzo letnim stylu.

