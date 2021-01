WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najlepszy akcent do płaszcza? Oczywiście listonoszka Wygodna listonoszka to torebka uniwersalna i modna zarazem. Jeśli dodatkowo upolowaliśmy produkt cenionej i znanej marki w dobrym stylu i świetnej cenie – zdobycz jest jeszcze cenniejsza. W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Drapieżne botki na grubej podeszwie i czarna listonoszka z fakturą - ten duet to strzał w 10 Źródło: Adobe Stock Listonoszka - klasyczna, ulubiona torebka O niektórych ubraniach i dodatkach nie bez powodu mówi się, że za kilka lat i tak nie wyjdą z mody i są dobrą inwestycją - często dotyczy to takich dodatków jak torebki. Nawet jeśli pogoń za trendami modowymi nie jest dla ciebie najważniejsza, zapewne zwracasz uwagę na to, czy torebka jest wygodna i praktyczna. Modele na pasku do noszenia na skos są w tym przypadku najlepsze – ładne, praktyczne, bardzo wygodne i pozostawiają nam wolne ręce, co przyda się np. przy robieniu zakupów. Torebki, które są jak trzecia ręka… Listonoszki nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest bardzo wygodna do noszenia na skos, łatwo wyjąć z niej coś jedną ręką, dodaje strojom asymetrii, a w niektórych wersjach sprawia, że nawet w prostych ubraniach wyglądasz jak milion dolarów. Ciekawe, czy ktoś ma tylko jedną… Masz duży wybór spośród różnych kształtów, materiałów, kolorów, wzorów, deseni i faktur w przystępnej cenie. Szara eminencja wśród torebek Najpopularniejszy model listonoszki jest niewielki, czarny, o kształcie prostokąta i mieści podstawowe, najpotrzebniejsze rzeczy. "Legenda" głosi, że nawet te niewielkie i średniej wielkości listonoszki są w stanie pomieścić dosłownie wszystko, czego dzisiaj będziesz potrzebować… Choć to zależy już tylko od twojej kreatywności w pakowaniu… O uniwersalności listonoszek napisano już wiele, a w kolejnych latach wraz z trendami zmieniają się tylko drobne detale. W jednym sezonie najchętniej wybieramy te minimalistyczne, neutralne albo np. matowe, a w kolejnych latach nasz wzrok kieruje się ku ciekawszym modelom. Listonoszki z błyszczącą fakturą, ozdobnymi dżetami, haftowanym paskiem czy efektownym zapięciem – możliwości są setki. Dodatek, który dodaje blasku Mała, błyszcząca listonoszka jest jak biżuteria. Model na łańcuszku może nadać blasku stylizacji, jeśli szukasz czegoś, co błyszczy i pięknie się prezentuje na tle matowej, puszystej powierzchni swetra albo płaszcza. Listonoszka to jedna z torebek, których chętnie mamy kilka – sprzyja temu przystępna, niewygórowana cena, a sezonowe okazje pozwalają kupić niektóre modele nawet za 20, 30 czy 50 zł. Szukasz czegoś z wyższej półki? Teraz jest dobry czas na zakup końcówek zeszłorocznych kolekcji znanych i cenionych projektantów. Za luksusowe uchodzą oznaczone logiem marki listonoszki ze skóry. Verace, Karl Lagerfeld, Guess, Calvin Klein i wiele innych marek – wszyscy dbają o to, aby w ich kolekcjach tej klasycznej torebki nie zabrakło. Te cenione najwyżej są wykonane z trwałej, błyszczącej skóry naturalnej, a wyrazisty styl projektanta widać z daleka. Są też ich odpowiedniki w wersji ze skóry ekologicznej, które najczęściej kosztują znacznie mniej. W czasach, kiedy niewiele kobiet decyduje się na efektowne naszyjniki, dużą ilość biżuterii czy ekstrawaganckie łączenie wzorów, to właśnie takie dodatki "z charakterem" stały się najchętniej wybieraną ozdobą. Dodają pazura wielu stylizacjom, a nieprzemijająca prostota niektórych sprawa, że za kilka sezonów też będą na topie.