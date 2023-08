Najlepszy nawóz. Rośliny będą rosły jak szalone

Ten rodzaj obornika nie wydziela przykrego zapachu. Polecają go rolnicy i ogrodnicy

Obornik występuje w aż sześciu wersjach, jednak tylko jedna z nich nie wydziela nieprzyjemnego zapachu, przez co zaskarbiła sobie wielu zwolenników wśród rolników i ogrodników. Jest to obornik granulowany. Występuje on w formie granulatu i nie ustępuje w działaniu klasycznemu obornikowi. Przechowywany w suchym i ciemnym pomieszczeniu będzie zdatny do użycia przez kolejne trzy lata.