Najlepszy termin na grzyby. Łatwo obliczyć, kiedy wyrosną

Po pierwsze - pieczarki. W polskich lasach i na łąkach znajdziemy okazy, które łatwo można ze sobą pomylić. Jeżeli znaleźliśmy grzyba podobnego do pieczarki, najpierw dokładnie go sprawdźmy. W Polsce jadalną pieczarką jest pieczarka łąkowa. Łudząco do niej podobna jest jednak pieczarka żółtawa, zwana także karbolową, która jest trująca.