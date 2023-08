Co roku dostają ostrzeżenia. Grzybiarze powinni o tym pamiętać

Zbieranie grzybów dla wielu osób to nie tylko sposób na to, aby znaleźć leśne przysmaki do przetworów, lecz także metoda relaksu. W sezonie niektórzy potrafią spędzić na grzybobraniu naprawdę długie godziny. Policja apeluje o zdrowy rozsądek. Często bowiem zdarza nam się przeceniać swoje możliwości dotyczące ważnej umiejętności. A to może skończyć się tragedią.