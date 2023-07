Widzisz go w lesie? Jest śmiertelnie niebezpieczny

Grzybobranie cieszy się coraz większą popularnością i to wśród coraz to młodszych osób. Niestety, nie każdy grzyb nadaje się do zebrania, a także do spożycia. Jeden grzyb jest szczególnie niebezpieczny i co gorsza, przypomina popularną czubajkę kanie. Tym grzybem jest muchomor zielonawy. Jak go rozpoznać? Podpowiadamy.