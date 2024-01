Najmądrzejsze rasy psów na świecie. Bardzo szybko się uczą

Najmądrzejsze rasy psów na świecie są często oceniane na podstawie zdolności do uczenia się i wykonania poleceń. Na ogół rasy uznawane za najinteligentniejsze to border collie, który jest wyjątkowo zdolny. Ale wśród mądrych czworonogów znalazł się też pudel, golden retriever, znany z łagodności orazdoberman, który nadaje się do pracy jako pies stróżujący. Te rasy są cenione za zdolności poznawcze, zdolność do szybkiego uczenia się oraz chęć do współpracy z ludźmi.