Najmodniejsze buty na jesień. Kasia Cichopek już je nosi

Ostatnio Katarzyna Cichopek, aktorka i prezenterka "Pytanie na śniadanie", podzieliła się w sieci jesienną stylizacją. Do sukienki o krótkim kroju dopasowała karmelowe kozaki do kolana. Szersza cholewka, niski obcas i zaokrąglony czubek to ich cechy charakterystyczne.