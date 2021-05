Najmodniejsze buty na lato w atrakcyjnych cenach. Jakie modele warto wybrać?

Rzymianki, japonki, na koturnie lub płaskie – sandały to nieodłączny element wakacyjnych stylizacji i prawdziwy symbol lata. Do wyboru masz wiele fasonów i modeli, a każdy z nich zapewnia lekkość i wygodę ruchów. Dlaczego warto pokochać sandały? Bo to doskonałe obuwie, które świetnie sprawdzi się zarówno na urlopie, jak i w mieście. Solidne paseczki oraz zapięcie na wysokości kostki zapewniają odpowiednią stabilizację butów podczas chodzenia, dzięki czemu możesz w nich stąpać pewnie, bez obaw, że but spadnie ze stopy. Lekkie sandałki idealnie pasują do stylizacji boho – kwiecistych sukienek, zwiewnych tunik i jeansowych szortów. Nie traktuj ich jednak tylko jako obuwie wakacyjne i weekendowe – eleganckie sandały możesz śmiało nosić także do biura i na spotkania biznesowe.