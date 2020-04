Najmodniejsze letnie buty: 4 modele, w których się zakochasz

Odkryta pięta dla wielu może okazać się letnim kompromisem. Choć najchętniej łączymy ją z odsłoniętymi palcami, to czasami takiej możliwości po prostu nie mamy. Nie zawsze bowiem dress code obowiązujący w miejscach pracy pozwala nam na założenie typowo letnich, powycinanych butów. Dlatego zwróć uwagę na modele czółenek, które choć mają zakryty przód – elegancki eksponują piętę. Jeśli problemy z dress codem Cię nie dotyczą – możesz zaszaleć – w tym roku sandały nie mają granic, a gama ich typowo letnich kolorów jest ogromna. My stawiamy na słoneczno żółte modele z charakterystycznym wiązaniem.

Typowo letnie modele wymagają także typowo letnich materiałów. A do tych należą: wiklina, słoma, rattan czy wszelkiej maści trawy. Dlatego jeśli szukasz espadryli lub sandałów – w tym sezonie zwróć uwagę na te, wykonane z naturalnych materiałów. Są bardzo lekkie, dzięki czemu nie obciążają nogi w upalne dni. A wykorzystane do ich produkcji surowce – dbają o odpowiednią wentylację podczas całego dnia pracy. Dlatego obok espadryli, ze słomianą podeszwą, zastanów się także nad sandałami i klapkami. A te znajdziesz we wszystkich swoich ulubionych markach i sklepach.

Klapki typu Mules

To rodzaj obuwia, którego nazwa pochodzi z Francji i oznacza klapki z odkrytą piętą. Do tej pory królowały modele płaskie, z noskiem w kształcie migdała. Jednak w tym sezonie kompletnie zmieniamy ten kierunek. Wybieramy wersje na obcasie – słupku lub szpilce, max do 10 cm. Klocek zawsze sprawi, że but będzie stabilny a przy tym, bardzo wygodny. A ich przód eksponuje palce. Wśród kolorów króluje klasyka: czerń, biel, camel, beż oraz pastele: róż i błękit. Latem nosimy je do coulotów, sukienek i szortów – bermudów. Dodatkowym ich atutem obok trendów jest fakt, że model tej optycznie wydłuża nogę.