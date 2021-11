Najmodniejsze płaszcze na zimę w stylu gwiazd – te modele są tegorocznym hitem

Prosty beżowy płaszcz na jesień i zimę to must have w każdej damskiej szafie. Jeśli nie masz go jeszcze w swojej szafie, to mamy dobrą wiadomość – upolowanie modelu podobnego do tego, który ma na sobie Joanna Koroniewska, nie sprawi ci żadnego problemu. Ponadczasowe camelowe płaszcze znajdziesz w Zarze, Reserved, H&M, C&A i Orsay.