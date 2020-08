WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najmodniejsze torebki skórzane - inwestycja na lata. Jakie modele warto mieć? Porządna, skórzana torebka przetrwa lata i stanie się Twoim ulubionym dodatkiem. Na jaki model postawić, by cieszyć się nim długo i móc wykorzystać go w różnych stylizacjach? Sprawdzamy najpiękniejsze torebki skórzane na różne okazje! Najmodniejsze torebki skórzane idealnie dopasujesz do każdej okazji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Torebka ze skóry – jaką wybrać? Jest kilka rzeczy niezbędnych w kobiecej szafie, a skórzana torebka zdecydowanie do nich należy. Świetnie prezentuje się nie tylko w dniu zakupu, ale też kilka lat później, bo naturalna skóra pięknie się starzeje. O ile oczywiście odpowiednio o nią dbamy. Marzysz o stylowej torebce ze skóry, ale nie wiesz jaką wybrać? Podpowiadamy: najlepszą opcją będą najbardziej uniwersalne modele, które długo nie wyjdą z mody. Czerń, brąz czy biel to kolory, które dopasujesz do wielu stylizacji. Z kolei klasyczne fasony od lat mają status ponadczasowych i wszystko wskazuje na to, że tak już zostanie. Zwróć też uwagę na detale! Minimalistyczne torebki ze skóry bez widocznych zdobień możesz nosić absolutnie do wszystkiego. Jeśli jednak decydujesz się na model z widocznym zamkiem czy dużym, efektownym zapięciem, dobierz kolor detalu do biżuterii, którą nosisz najczęściej. Skórzana torba shopper – klasyka na co dzień Jest duża, pojemna i wygodna, a jeśli wybierzesz ją w skórzanej wersji, masz pewność, że posłuży Ci przez wiele lat! Skórzana shopperka to jedna z najbardziej klasycznych i ponadczasowych torebek, którą dodatkowo można stylizować na różne sposoby! Świetnie będzie wyglądać w towarzystwie oversizowej marynarki przewiązanej paskiem w talii czy damskiego garnituru, ale sprawdzi się również w zestawach z jeansami czy zwiewnymi, kobiecymi sukienkami. A poza tym – pomieści naprawdę wszystko, co niezbędne! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Alternatywa dla shopperki – elegancki skórzany kuferek Elegancką alternatywą dla shopperki będzie z kolei skórzana torebka o fasonie kuferka. Możesz wybrać model podobny do kultowych it bags, np. Kelly czy Birkin Bag od Hermes, a gwarantujemy, że zyskasz niebywale efektowny i uniwersalny dodatek. Kuferek ze skóry to doskonałe uzupełnienie eleganckich stylizacji do biura, a co za tym idzie – must have w szafie każdej kobiety sukcesu. Nie musisz wybierać czarnego! Pięknie prezentują się również skórzane kuferki w odcieniach ciemnego brązu, bordo czy beżu. Jak je nosić? Do ołówkowych i trapezowych sukienek. Do spodni na kant i marynarek. I, co najważniejsze, do butów na obcasie! Skórzana elegancka torebka stworzy niezastąpiony duet ze skórzanymi szpilkami. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Torebka listonoszka ze skóry – dlaczego warto ją mieć? Po godzinach egzamin zda z kolei wygodna torebka listonoszka. Noszoną cross-body, czyli na wskroś ciała, wymyśliła lata temu Coco Chanel, która przy projektowaniu legendarnej Chanel 2.55 myślała właśnie o tym, by uwolnić kobiece ręce od trzymania torebki! Dziś listonoszki pozostają jednymi z najchętniej wybieranych damskich torebek, a w wersji ze skóry są inwestycją na wiele sezonów. Najlepszym wyborem będą modele średnich rozmiarów, które pomieszczą chociażby większy portfel, telefon, a czasami nawet książkę! Na jesień i zimę spraw sobie czarną, brązową albo burgundową. A wiosną i latem noś pastelową lub białą. Hit ostatnich sezonów? Zdecydowanie skórzane torebki listonoszki z motywem plecionki czy marszczeniami inspirowane modelami Bottega Veneta. Taki dodatek będzie mocnym akcentem w każdej stylizacji! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Skórzana torebka kopertówka – na wielkie wyjścia Nawet w minimalistycznej kapsułowej garderobie nie może zabraknąć również małej torebki ze skóry na łańcuszku. Skórzana kopertówka przyda się przy okazji wesel, imprez ze znajomymi czy uroczystych bali, dlatego warto postawić na taką, która będzie pasować do różnych kreacji. Świetną opcją będzie chociażby kopertówka w beżowym odcieniu nude albo w czerni, wysadzana ćwiekami. Tu również zwróć szczególną uwagę na detale! Kolor łańcuszka warto dopasować do ulubionej biżuterii. Dzięki temu skórzana kopertówka będzie idealnym dopełnieniem stylizacji na wyjątkowe okazje! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Szukasz modnej torebki skórzanej? Sprawdź modele dostępne na domodi.pl! Materiał Partnera: Domodi.pl