Kochali się w niej wszyscy. Jak wygląda dziś Gisele Bündchen?

Gisele wydała książkę

Obecnie nadal działa w branży – regularnie pojawia się na okładkach czasopism modowych i w kampaniach reklamowych marek. W wolnym czasie oddaje się medytacji i spędza czas z rodziną. Co ciekawe, teraz wydała książkę kucharską pt. "Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul: A Healthy Lifestyle Cookbook". Ostatnio promowała ją w Rio de Janeiro.