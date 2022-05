Najpiękniejsze sukienki wieczorowe do 150 zł idealne na letnie okazje. Wybierz swój typ!

Slip dress, czyli sukienki wieczorowe z satyny do 150 zł – hit lata 2022

Ulubiona sukienka serialowej Carrie Bradshaw wraca do mody jak bumerang. Nie inaczej będzie latem 2022. Slip dresses, czyli bieliźniane sukienki na ramiączkach z połyskującej satyny robią furorę wśród gwiazd i francuskich ikon stylu. Noszą je między innymi Victoria Beckham, Kendall Jenner czy Jeanne Damas. Nic dziwnego. Satynowe sukienki wieczorowe to kwintesencja kobiecej elegancji. Co więcej – rewelacyjnie wyglądają zarówno w wieczorowych stylizacjach: do sandałków na szpilce, torebki na łańcuszku i marynarki oversize, jak i w codziennym wydaniu: do sneakersów i białej, lnianej koszuli.