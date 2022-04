Najpierw zaręczyny, teraz wspólny dom. Oglądają posiadłości za 50 mln dolarów

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? To powiedzenie z pewnością nie tyczy się Jennifer Lopez i Bena Afflecka, którzy po wielu latach i nieudanych małżeństwach postanowili do siebie wrócić. Jedna z najpopularniejszych par Hollywood ponownie planuje wspólne życie, które - miejmy nadzieję - tym razem będzie dla nich szczęśliwe.