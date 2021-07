Ich miłość znów kwitnie. Jennifer Lopez nałożyła naszyjnik z imieniem ukochanego

Dwa dni temu, z okazji świętowania 52. urodzin, JLo opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z jachtu w St. Tropez. Na jednym z nich pojawił się oczywiście Ben Affleck. Co więcej, była to fotografia, na której para się całuje. Tym samym oficjalnie wiadomo, że zdecydowali się do siebie wrócić. Słynne "Bennifer" znów stało się rzeczywistością.