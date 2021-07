Jennifer Lopez i Ben Affleck już nie kryją się z uczuciem. Na wspólnych zakupach byli, jak papużki nierozłączki

Jennifer Lopez i Ben Affleck na wspólnych zakupach

Jak się okazało, stara miłość nie rdzewieje i para postanowiła się zejść. Początkowo ukrywali to co ich łączy i to, że postanowili dać sobie drugą szansę. Być może powodem był fakt, że Lopez kilka tygodni temu zakończyła trwający kilka lat związek z baseballistą Alexem Rodriguezem.