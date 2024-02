Najtrudniejsze pytanie na rozmowie o pracę. Ekspertka podała odpowiedź

Rozmowa o pracę to dla wielu osób jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu. Jeśli chcemy znaleźć pierwszą posadę lub zmienić stanowisko na lepsze, niestety szanse na to, że uda nam się uniknąć konfrontacji z rekruterem są niewielkie. Będzie on nie tylko sprawdzał nasze umiejętności, ale również zadawał pytania dotyczące naszych oczekiwań w stosunku do nowej firmy.