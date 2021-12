Największa modowa wpadka roku przypadła Beacie Kozidrak. "Zadziały się dziwne rzeczy"

- Dla mnie jedną z najgorszych rzeczy była Beata Kozidrak w okropnym gorsecie i okropnych gaciach na festiwalu Polsatu. To nie było dizajnerskie i ja nie umiem tego inaczej określić jak "gacie". Rozumiem, że jest trudno dobrać model, który by jednocześnie zasłaniał i odsłaniał, można go było jednak uratować dobrze dobranym dołem. Natomiast tutaj zadziały się jakieś dziwne rzeczy i w efekcie wyglądało tak, jakby tam w środku jakaś pielucha była. To nie miało żadnej formy i zepsuło cały efekt - wyjaśniła stylistka.