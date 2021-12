Królowa Elżbieta II do składania życzeń świątecznych założyła wyjątkową broszkę. Ma dla niej szczególne znaczenie

Królowa Elżbieta II złożyła życzenia świąteczne

– Choć dla wielu osób jest to czas wielkiej radości, to Boże Narodzenie może być trudne dla tych, którzy stracili swoich najbliższych. W tym roku szczególnie to rozumiem. Jednak przez miesiące po śmierci mojego ukochanego Filipa otrzymałam wielkie pocieszenie wynikające z ciepła i czułości słów uznania dla jego życia i pracy, które napływały z całego kraju, Wspólnoty Narodów i świata – wyznała podczas świątecznego przemówienia królowa Elżbieta II.