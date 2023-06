Największy błąd w koszeniu latem. Trawa zamieni się w żółtą plamę

O której godzinie powinno ścinać się trawę? Doświadczeni ogrodnicy są zdania, że najlepiej jest robić to pomiędzy godziną 16 a 18. Trawnik jest wtedy bardziej sprężysty, co znacząco ułatwia koszenie. Po ścięciu trawa ma całą noc na regeneracje, co wpływa bezpośrednio na jej kondycję.