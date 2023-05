Spryskaj trawnik. "Wyżre" wszystkie chwasty

Chociaż wygląda on niepozornie, jest on w stanie dokonać poważnych zniszczeń, zwłaszcza, jeśli porasta on trawę. Zabiera on nie tylko światło, ale przede wszystkim, cenne składniki odżywcze, przez co rosnące obok niej rośliny marnieją, a trawniki, żółkną. Chwast porasta ogrody i trawniki od czerwca do września. Jeśli zauważysz go w swoim ogrodzie, od razu zacznij działać. W innym wypadku będziesz mieć do czynienia z prawdziwą plagą perzu, a wtedy bardzo trudno będzie się go pozbyć.