Największy błąd w seksie. Ludzie popełniają go nagminnie

Jak osiągnąć orgazm rozszerzony?

Aby przejść do kolejnego etapu na drodze do osiągnięcia orgazmu rozszerzonego, warto - jak podkreśla Anna Golan - zacząć przeżywać seks uważniej. Można także zacząć od masturbacji, jednak należy pamiętać, aby nie była tylko kompulsywnym zaspokojeniem, a poznawaniem siebie. Warto zacząć od prostych ćwiczeń, które polegają na skoncentrowaniu się na oddechu. (...) Jak widać, taka technika niewiele ma wspólnego z samym seksem, ale za to ma wpływ na sposób, w jaki można go przeżywać, bo służy rozwojowi uważności - tłumaczyła.