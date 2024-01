Zdecydowali się na edging. "Przeżyłam najintensywniejszy orgazm"

Edging to balansowanie na krawędzi orgazmu. Termin ten odnosi się do momentu, gdy zbliżamy się do szczytu przyjemności seksualnej, ale jednocześnie staramy się go opóźnić. To subtelne tańczenie na granicy ekstazy, które może prowadzić do intensywniejszych doznań i silniejszych przeżyć erotycznych.