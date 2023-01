Orgazm rozszerzony. Terapeutka radzi, jak go osiągnąć

Pozornie osiągnięcie takiego stanu może wydawać się skomplikowane, jednak w rzeczywistości to jest bardzo proste. Tutaj przychodzi mi do głowy odniesienie do medytacji, która części osób jawi się jako coś bardzo złożonego, trudnego do praktykowania. Sądzi się, że to jest coś, co musimy sobie narzucić, co wymaga dużego doświadczenia, lat treningu. Ludzie pytają: jak mam to zrobić, żeby nie mieć żadnych myśli? A to w ogóle nie tędy droga. Tak naprawdę chodzi o byciu tu i teraz, bez oceniania, za to z akceptacją wszystkiego, co do nas przychodzi.