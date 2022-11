Najwierniejsze znaki zodiaku. Nie w głowie im skoki w bok

Koziorożce traktują zdradę bardzo poważnie. Raz dane słowo jest dla nich rzeczą świętą. Do niewierności podchodzą więc tak, jak do złamanej obietnicy. Jeśli już zdarzy się im romans, to z pewnością nie będą trzymać go w ukryciu. Zdecydują się na przerwanie poprzedniego związku i dopiero wtedy rozpoczną nowy.