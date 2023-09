Najwygodniejsze buty na jesień. Modele Łącz i Młynarskiej to ideał dla dojrzałych

Co to takiego? To wsuwane półbuty, stanowiące pośredni model między balerinami a mokasynami – a to oznacza, że są lekkie, niezwykle komfortowe, a przy tym ponadczasowe. W takich butach chodzą najbardziej stylowe kobiety na całym świecie, łącznie z Kate Middleton. My skupimy się na tym, jak loafersy noszą polskie gwiazdy. Widzisz tu model dla siebie?