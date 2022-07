Najwygodniejsze męskie stylizacje na wakacje. Jak się ubrać modnie i wygodnie?

Len – wygodna elegancja w męskim wydaniu na lato

A co jeśli czeka Cię ważna uroczystość rodzinna lub szukasz pomysłu na wygodną stylizację do biura? Jeśli obowiązuje Cię formalny dress code, nie musisz rezygnować z garnituru. Wystarczy, że wybierzesz ten z najbardziej przewiewnej, naturalnej tkaniny. Lniane koszule, marynarki i spodnie to klasyka męskiej garderoby na lato. Są dostępne w przeróżnych wersjach kolorystycznych: od bieli i beżu po czerń, a dzięki właściwościom materiału przepuszczają powietrze i zapewniają komfort cieplny również w upalne dni. Len pozwoli stworzyć elegancko wyglądający, ale wygodny zestaw na lato. Dodatkowo świetnie komponuje się z zamszowymi mokasynami, modnymi okularami przeciwsłonecznymi czy letnią, męską biżuterią.