"Migdałowych matek" jest coraz więcej. Tak krzywdzą własne dzieci

Określenie "migdałowe mamy" zostało rozsławione po tym, jak na jaw wyszło zachowanie Yolandy Hadid, matki supermodelek Gigi i Belli Hadid. W "The Real Housewives of Beverly Hills", reality show, które pokazywało realia życia trójki kobiet, nieraz widać było, jak restrykcyjnie podchodzą one do utrzymywania szczupłej sylwetki. Yolanda mówiła o tym córkom wprost: bez kontrolowania poziomu tkanki tłuszczowej nie osiągniecie sukcesu i sławy". Surowo wytykała dietetyczne błędy, innym razem szczegółowo omawiała ich jadłospisy.