Polowanie na cętki. Gigi Hadid oswoiła dziki print

Jeśli śledzisz trendy, inspiruje cię styl Modsów i swingującego Londynu, a do tego cenisz sobie wygodę - wpisz na listę zakupów loafersy, które podbijają Instagram, ulice i szafy gwiazd. Także tą należącą do Gigi Hadid, która właśnie pojawiła się w modnych butach w cętki. Ten dziki print okazał się świetnym towarzystwem dla elementów zaczerpniętych ze świata hippisów. Do tego stanowi doskonałą alternatywę dla miłośników koloru i wzoru, którzy nie boją się techniki blokowania i konfrontowania na pozór niepasujących do siebie barw i deseni.