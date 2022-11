Nałóż folię aluminiową na twarz. Opuchlizna zniknie w mgnieniu oka

Folia aluminiowa pod oczy

Chcesz, by twoja twarz rano wyglądała świeżo i promiennie? Weź dwa małe kawałki srebrnej folii aluminiowej i włóż je do zamrażarki na przynajmniej pół godziny. Po tym czasie złóż je w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować je do swoich oczodołów i jak kompres przyłóż do twarzy. Taki okład trzymaj przez około 15 minut. Po chwili będziesz cieszyć się skórą bez opuchlizny i przebarwień.