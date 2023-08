Nałóż ją na niechciane włoski. Szybko sobie podziękujesz

Jak wykonać pastę? Wystarczy rozbić jajko i oddzielić białko od żółtka. Następnie do miski z białkiem dodać pół łyżki mąki kukurydzianej, a także łyżkę cukru. Po wymieszaniu tych składników powstanie papka, którą należy równomiernie nałożyć na skórę twarzy i odczekać, aż wyschnie. By pozbyć się owłosienia, należy zdecydowanym ruchem ściągnąć maskę w przeciwnym kierunku do wzrostu włosów. Efekt? Idealnie gładka skóra bez użycia pęsety.